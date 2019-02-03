وفاة نائب رئيس الأركان اليمني نتيجة إصابته بقاعدة العند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت مصادر صحفية أن اللواء صالح الزنداني، نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، توفي إثر إصابته في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي، واستهدف قاعدة العَنَد العسكرية جنوبي اليمن أوائل يناير الماضي.

وأكدت مصادر عسكرية في عدن، أن اللواء الزنداني هو ثاني قائد عسكري كبير يخسره الجيش اليمني نتيجة هجوم الانقلابيين على قاعدة العند.

وكان اللواء محمد صالح طماح، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، توفي في وقت سابق الشهر الماضي متأثراً بجروح أصيب بها في نفس الهجوم.

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