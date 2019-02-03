محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

انطلقت محادثات جديدة تعقدها الأمم المتحدة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين , على متن سفينة قبالة مدينة الحديدة، لمحاولة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.



وسيناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتطبيق اتفاق هدنة الحديدة , الذي تم التوصّل إليه في السويد , والذي ينص على سحب المسلحين من المدينة.



والاجتماع سيكون الثالث للجنة المشتركة التي تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق اعتُبر خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب التي يشهدها اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.

ونص قرار أممي على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يتواجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.

ويحاول الحوثييون تعطيل تنفيذ اتفاق السويد، بوضع العراقيل أمام تنقلات الوفد الحكومي إلى مدينة الحديدة، إضافة إلى رفضهم المشاركة في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.





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