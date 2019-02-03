قوات سوريا الديمقراطية تحدد مكان محاصرة البغدادي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تواصل قوات سوريا الديمقراطية معاركها ضد تنظيم داعش في آخر جيبٍ صغير يحتله التنظيم بالقرب من الحدود السورية العراقية، على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كوردية عربية وسريانية، يدعمها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، في حربه المعلنة ضد "داعش"، من إحرازٍ تقدمٍ كبيرعلى تنظيم داعش في ثاني أكبر معاقله على الأراضي السورية بريف دير الزور.

وكشفت مصادر عسكرية بأن سوريا الديمقراطية قاموا بإعتقال العديد من قادة داعش، مؤكدة أن بقعة صغيرة جداً لا تتجاوز مساحتها الـ 4 كلم مربع في أطراف البوغاز (ريف دير الزور)، لا تزال في يد التنظيم، مرجحة وجود زعيم داعش أبو بكر البغدادي فيها.

إلى ذلك، أكدت المصادر، أن داعش يعمد إلى احتجاز المدنيين خلال الاشتباكات المستمرة في آخر رقعة يحتلها التنظيم، لاستخدامهم دروعا بشرية، على حدّ تعبيرها.

وشددت على أن "قوات سوريا الديمقراطية، قامت بتأمين ممراتٍ لعبورهم إلى مناطقها الآمنة منذ بدء المعركة"، لافتةً إلى أن "القوات، تقدّم المساعدات اللازمة للمدنيين، وتشمل هذه المساعدات الرعاية الطبية، خاصة للنساء والأطفال". وتابعت" هؤلاء النازحون سيعودون لقراهم وبلداتهم بعد إزالة المفخخات التي تركها التنظيم الإرهابي".

وعلى الرغم من دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأسبوع الماضي، لقوات سوريا الديمقراطية إلى تخصيص موقع على الطريق المؤدي لمخيم الهول (في ريف الحسكة)، يمكن فيه تقديم مساعدات للمدنيين الذين يفرون إلى المخيم، نفى مسؤول بارز في سوريا الديمقراطية "وصول طلبٍ لهم من المفوضية السامية لتقديم المساعدات للمدنيين الفارين من تلك المناطق".

وبالتزامن مع المعارك التي تخوضها سوريا الديمقراطية، استطاعت وحدات حماية الشعب الكُوردية إلقاء القبض على 6 مقاتلين أجانب من التنظيم في عملية أمنية وصفتها بـ"النوعية".

وتسعى الوحدات التي تشكل الحجر الأساس في تحالف سوريا الديمقراطية، من خلال عملياتها الأمنية هذه، إلى الحد من التفجيرات الانتحارية التي تستهدف مقرات قوات سوريا الديمقراطية وحواجزها، كما حصل في منبج والشدادي قبل أيام.

وينتمي المقاتلون الستة لعدة جنسيات عربية وأجنبية، ومن بينهم مقاتل مغربي وآخر ألماني، إضافة إلى روسي آخر مع تركيٍ وأميركي وسويدي.

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