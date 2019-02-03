قرقاش يؤكد على قيمة زيارة البابا فرانسيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس، بابا الكنسية الكاثوليكية، إلى الإمارات تحمل قيمة إنسانية عظيمة لدولة الإمارات وتاريخها في التسامح والتآخي بين الناس.

وأشار إلى أن البابا "سيقيم قداساً ويتوقع أن يشارك فيه الآلاف من المسيحيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، فضلاً عن اجتماع مهم سيعقده مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب".

وأضاف أن الإمارات تعقد آمالاً عريضة على الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا فرنسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنها ستكون الأولى من نوعها لبابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الخليج العربي، في إطار المساعي إلى "كسر الصورة النمطية التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة عن الإسلام".

وتأتي زيارة البابا فرانسيس تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ويشارك البابا فرانسيس في فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي انطلقت أعماله الأحد، في أبوظبي، ويلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين.

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