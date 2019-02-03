قتل جندي عراقي بهجوم داعشي على الحدود

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل عنصر من قوات حرس الحدود العراقية في هجوم لتنظيم داعش من ناحية الأراضي السورية،

وقال مصدر في قوات حرس الحدود العراقية إن عنصرا من القوات لقي حتفه في هجوم لداعش، استهدف المقرات العسكرية المتواجدة على الشريط الحدودي مع سوريا جنوب غربي مدينة القائم غرب الأنبار.

وكان الجيش العراقي عزز من وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة، خشية تسلل مسلحين من تنظيم داعش إلى أراضيه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن أفراد تنظيم داعش لجؤوا إلى شبكات التهريب عبر الحدود والتخفي في أزياء الرعاة الرحل في محاولة للنجاة، في ظل تضييق الخناق عليهم.

وتخشى بغداد من محاولة المتطرفين المتبقين في سوريا التسلل عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلا، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، حيث تنتشر الجماعات القبلية على الحدود.



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