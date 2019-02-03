فريق الشرعية بلجنة إعادة الانتشار يصل الحديدة

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



وصل فريق الحكومة اليمنية المشارك في لجنة إعادة الانتشار، إلى الحديدة ، حرصاً منها على إنجاح الاجتماع الثلاثي للجنة إعادة الانتشار وتحقيق السلام في الحديدة.

وأفاد مصدر مسؤول أن باتريك كاميرت رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد سيجتمع غدا مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين وممثلي الحكومة الشرعية والانقلابيين على متن سفينة في عرض البحر وذلك بعد أن تعذر عقد اجتماع اللجنة في مدينة الحديدة بسبب رفض ممثلي الحوثيين الذهاب إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وأكدت مصادر في اللجنة أن ممثلي الحكومة والفريق الأممي متواجدون على متن السفينة بانتظار حضور ممثلي الحوثيين غدا صباحا لحضور اجتماع اللجنة الذي من المرجح أن يكون آخر اجتماع يرأسه الجنرال باتريك كاميرت قبل تسليم مهامه لخلفه الجنرال مايكل لوليسغارد المتوقع وصوله إلى عدن خلال اليومين القادمين.

وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت الجمعة أن الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد الذي حل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت يصل الأحد العاصمة الأردنية عمّان.

وأعرب "لوليسغارد" عن تطلع بلاده إلى تقدم ملموس وتنفيذ الانسحاب من الموانئ، مضيفا أنه ينتظر خطة الأمم المتحدة الجديدة التي وضعها الجنرال كاميرت.



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