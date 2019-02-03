غوايدو يصعد التحدي مع مادورو

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صعد رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، من تحديه للرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعد ان دعى الشعب للخروج إلى تظاهرتين حاشدتين، مطالبا في الوقت نفسه، الجيش الداعم لمادورو، بالسماح بدخول مساعدات إنسانية ستصل خلال الأيام المقبلة.

وخلال كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره في العاصمة كراكاس، حث غوايدو أنصاره على مواصلة تعبئتهم في الشارع، داعيا إلى تظاهرتين كبيرتين، الأولى في يوم الشباب ، والثانية مرتبطة بوصول المساعدات الإنسانية، دون أن يحدد موعدها.

وقال غوايدو: "لدينا 3 مراكز لجمع المساعدة الإنسانية، أحدها في كوكوتا بكولومبيا، واثنان آخران في البرازيل وفي جزيرة بالبحر الكاريبي"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

يذكر أن الجيش الفنزويلي أعلن ولاءه لمادورو، إلا أن انشقاقات جديدة بين صفوفه بدأت في الظهور خلال الأيام الماضية.

وكان جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الفنزويلية، قد أعلن السبت، أنه تخلى عن ولائه لمادورو، معترفا بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

اقرأ أيضاً :

غوايدو يكثف ضغوطه لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا



