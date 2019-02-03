زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان إلى الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، في تغريدة نشرها قبل ساعات من وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يتوجه إلى الإمارات كأخ ويهدف إلى كتابة صفحة حوار والسير على دروب السلام.

البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، يصل إلى الإمارات، اليوم، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تعد الأولى إلى منطقة الخليج، للمشاركة في عدد من الفعاليات في العاصمة أبوظبي، من بينها الحوار العالمي بين أتباع الأديان حول الأخوة الإنسانية.

ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيارة البابا، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش

كما رحّب أيضاً بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيراً لأهمية تعاون شيخ الأزهر مع البابا لتعميق وتوثيق روابط الأخوة الإنسانية، وتأكيد الدور المهم من رجال الدين في كل أنحاء العالم لنشر رسالة السلام والمحبة

فيما أشار وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الأحد، إن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية حدث متعدد الثقافات يشجع على التآخي والحوار، وفرصة استثنائية لإطلاق العنان للقدرات المشتركة.

ويسعى المؤتمر لمواجهة التطرف الفكري، والتصدي لسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية، وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة.

البابا فرنسيس اختار شعار "اجعلني أداة لسلامك"، الذي يمثّل غاية زيارته للإمارات، كدعوة لتعاون كل أصحاب النيات الحسنة من أجل السلام، وتشمل زيارة البابا جولة في جامع الشيخ زايد الكبير، وإقامة قدّاس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ولقاءً يجمعه مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

من دبي عبر الهاتف الدكتور محمد الكبيسي كبير مفتين في ادارة الافتاء دائرة الشؤون الاسلامية و العمل الخيري في دبي

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