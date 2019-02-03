انطلاق مناورات "تعاون 2" بين الجيشين الإماراتي والعماني

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

انطلقت الأحد التمرينات المشتركة "تعاون 2"، في الإمارات بمشاركة القوات المسلحة لسلطنة عمان، وتستمر حتى الرابع عشر من فبراير المقبل.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الجيش العماني يشارك في التدريب ممثلا بقوة من كتيبة الصحراء بلواء المشاء 23، مع القوات البرية الإماراتية ممثلة بالكتيبة 32 التابعة للواء زايد الأول.

ويتضمن التمرين الذي يستمر حتى 14 من فبراير المقبل، عددا من الفعاليات التدريبية الميدانية وفقا لطبيعة الأراضي الصحراوية، إلى جانب القيام بالمهام والواجبات الميدانية التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى المشاركين أثناء تنفيذ الأعمال العسكرية المشتركة.

ويأتي إجراء التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش العماني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف مثل هذه التمارين إلى رفع الكفاءة القتالية وتنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة.

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