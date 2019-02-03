الحوثيون يرفضون وقف إطلاق النار

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية رفضها مناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي طرحه رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت كأول بند في جدول الاجتماعات.

وجاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التي انطلقت اليوم بحضور ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية و الحوثيين على متن سفينة الأمم المتحدة في البحر الأحمر، لمناقشة الخطوات المقبلة لتطبيق اتفاق هدنة الحديدة , الذي تم التوصّل إليه في السويد في ديسمبر الفائت , وينص على سحب المسلحين من المدينة.

والتحق وفد حكومي بحرا بالسفينة وصعد أفراده على متنها في عرض البحر الأحمر قبل أن تعود إلى ميناء الحديدة بانتظار وفد ميليشيا الحوثي الإيرانية الذي يتوقع أن يصل الأحد، بحسب بيان للأمم المتحدة.

وسيكون الاجتماع الثالث للجنة المشتركة التي تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق اعتُبر خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب التي يشهدها اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.

وكانت اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في الثالث من يناير الماضي.

ونص قرار أممي على إرسال بعثة قوامها 75 مراقبا مدنيا إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقبا فقط يوجدون حاليا على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أميين.

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