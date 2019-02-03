الجيش الجزائري يعلن تحييد 27 إرهابياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الجيش الجزائري عن حصيلة عملياته الأمنية خلال شهر يناير الماضي، كاشفا تحييد 27 إرهابيا بالإضافة إلى حجز كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال الجيش الجزائري في بيان، أنه تم تحييد 27 إرهابيا من بينهم 12 سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست جنوبي البلاد وتوقيف 13 عنصرا ينشطون ضمن شبكات دعم الإرهاب بالإضافة إلى القضاء على اثنين آخرين بسيدي بلعباس غربي الجزائر.

وأوضح البيان المتضمن كذلك الحصيلة التي تخص الأسلحة أنه تم استرجاع عدد كبير من الأسلحة الحربية تتمثل في رشاشين ثقيلين وقاذف صاروخي وبندقيتين رشاشتين وبندقيتين من نوع (ديكتاريوف) ومدفع مضاد للدبابات (عيار 82 ملم) وثمانية صواريخ (غراد) و20 بندقية من نوع (كلاشينكوف) وأربع بنادق من نوع (سيمينوف) و94 قذيفة إضافة إلى 21 ألف طلقة و31 قنبلة يدوية".



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