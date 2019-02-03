البشير يتعهد تنمية الريف وسط دعوات لتظاهرات جديدة

أخبار الآن | كردفان - السودان - (وكالات)



تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، بالعمل على تطوير البنية الأساسية في المناطق الريفية، في وقت يسعى إلى مواجهة التظاهرات منذ أسابيع.

وقال البشير خلال تجمع في ولاية شمال كردفان تم بثه عبر التلفزيون، أنه سيتم توفير مياه شرب نظيفة في المناطق الريفية في أنحاء السودان وفتح مستشفى جديد في المنطقة. يأتي هذا الخطاب، في أعقاب البدء بإنشاء طريق سريعة طولها 340 كلم، تربط شمال كردفان بأم درمان.

وكما صرح البشير بأن "بناء طريق كهذا ليس أمراً سهلاً في ظل ظروف السودان"، مضيفاً، "مع هذا الطريق، سنأتي بشبكة كهرباء لإنشاء بنية تحتية للتنمية".

بعد ساعات، توجه البشير إلى حشد آخر حيث دعا الشباب والنساء للمساعدة في تنمية البلاد.

وقال البشير، وهو يتحدث إلى حشد آخر في قرية "سراج" بولاية شمال كردفان، إن "الشباب الذين فتحنا لهم الجامعات عليهم الاستعداد ليواصلوا المسيرة ويبنوا السودان الجديد".

ويذكر أن التظاهرات اندلعت في السودان في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. إلا أن كبار المسؤولين السودانيين يؤكدون أن تغيير الحكومة هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.

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