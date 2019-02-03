إنها دول التسامح: أكثر من مليون مسيحي يعيشون في الإمارات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تتميز الإمارات العربية المتحدة بوجودِ مختلف الكنائس المسيحية، التي تتيح للمسيحيين المقيمين في الدولة ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، وسط جو من التسامح والعيش المشترك وحرية العبادة. ويبلغ أعداد المسيحيين الذين يسكنون في الإمارات أكثر من مليون مسيحي، غالبيتهم من الكاثوليك، ويشكلون نحو تسع السكان. وتضمن الإمارات76 كنيسة ومعبداً دينياً، ومن الكنائس الموجودة على أرضها: الكنيسة الكاثوليكية - البروتستانتينة - الكنائس الشرقية كالأرثوذكسية والقبطية.

كاتدرائيةسانتجوزيف

تقع كاتدرائية سانت جوزيف الكاثوليكية في مدينة أبو ظبي، وقد بنيت في عام 1962 على قطعة أرضٍ منحها الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي في ذلك الوقت.

وتَتبع الكاتدرائية لأبرشية جنوبي شبه الجزيرة العربية، التي تضمّ الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان واليمن. كذلك، هناك أبرشية ثانية تحت اسم "أبرشية شمالي شبه الجزيرة العربية"، وتضم السعودية، البحرين والكويت.

وتؤدى الصلوات في الكاتدرائية والأبرشية بلغات مختلفة هي: العربية - الإنكليزية - التغالوغ - الفليبينية - المالايالامية - السنهالية - الأوردية - الكونكانية - التاميلية والفرنسية.

كذلك، تضمن الإمارات الحريات الدينية لأصحاب العقائد الاخرى مثل الهندوسية والسيخية والبوذية، الذين يمارسون شعائرهم بحرية واحترام.

وفي مطلع العام 2018، تم افتتاح كاتدرائية النبي الياس في منطقة المصفح، على قطعة أرض منحها رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

(كاتدرائية سانت جوزيف - أبو ظبي -stjosephsabudhabi)

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