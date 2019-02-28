ولي عهد أبوظبي ورئيسة سنغافورة يبحثان العلاقات المشتركة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ورئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، اليوم الخميس، جملة من الملفات بينها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، إلى سنغافورة.

وخلال اللقاء الذي جرى في القصر الجمهوري، رحبت يعقوب بزيارة ولي عهد أبوظبي، متطلعة إلى أن تسهم في تعزيز ودفع علاقات البلدين الصديقين بما يلبي تطلعاتهما المستقبلية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء، السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين خاصة تعاونهما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبَّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تطلُّعه إلى مزيد من تعزيز العلاقات الإماراتية - السنغافورية، وتعميقها، ودفعها إلى الأمام بما يتوافر لها من فرص كبيرة للتطور والنماء والازدهار.

وأشار إلى اهتمام دولة الإمارات بالتجربة التنموية السنغافورية والتعرف على مقومات وعوامل تميزها ونجاحها في إطار سعي بلاده للاستفادة من التجارب المتميزة التي تحققها مختلف الدول وذلك بهدف دعم عملية التنمية ودفع عجلة التطور الاقتصادي الذي تشهده.

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