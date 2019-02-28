غريفيثس يغادر صنعاء

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)



غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد زيارة استمرت يومين التقى خلالها قيادات ميليشيا الحوثي، للتشاور حول تنفيذ اتفاق السويد.

وتتزايد حدة التوتر في مدينة الحديدة عقب تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، نتيجة رفض المتمردين الحوثيين بدء الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى بموجب الاتفاق.

وشهدت الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة تبادلاً لإطلاق النار بين المتمردين وقوات المقاومة المشتركة، وامتد تبادل القصف والنيران الى الدريهمي والتحيتا وحيس في ريف محافظة الحديدة.

وتعد زيارة المبعوث الأممي هي الثالثة في أقل من شهر والسادسة منذ يناير الماضي.

وأفادت وسائل إعلام أن قيادات ميليشيات الحوثي أكدت رفضها تسليم الحديدة وموانئها، خلال لقاء المبعوث الأممي بصنعاء، بحضور الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية.

وأشارت إلى أن الميليشيات مصرة على تنفيذ انسحاب شكلي يضمن لها البقاء في الحديدة.





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