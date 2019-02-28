حماس تعتقل كوادر حركة موالية لإيران في غزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت "حماس"، أمين عام حركة الصابرين في قطاع غزة هشام سالم ، وأربعة ً من كوادر الحركة يوم الثلاثاء الماضي ، بعد نحو ثلاث سنوات على ملاحقة سالم.

وجرى الاعتقال صباحاً، لدى جهاز "الاستخابرات العامة" التابعة لـ"حماس"، في حين داهم أفراد من أمن حماس بيوت عدد آخر من كوادر "الصابرين"، وقاموا بتفتيشها ومصادرة حواسيب وهواتف محمولة من داخلها،

وبينما لم تتضح أسباب اعتقال سالم، قالت مصادر في حماس، إن لديها قراراً من المكتب السياسي بإنهاء عمل حركة "الصابرين" وجمع سلاحها، خاصة أن التحقيقات مع كوادرها تدور حول مواقع الأنفاق ومخازن الأسلحة الخاصة بهم.

وبحسب المصادر، فإن اختيار هذا التوقيت لتنفيذ الاعتقالات مرتبط بطلبات من دول عربية ضغطت على المكتب السياسي لحماس، خصوصاً بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران، و تخفيض الدعم الإيراني لـ"حماس".

وفي نهاية العام الماضي، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، حركة "الصابرين" على قائمة الإرهاب، بالتزامن مع وضع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على نفس القائمة.

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