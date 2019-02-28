الشيخ محمد بن زايد: نسعى للاستفادة من التجربة السنغافورية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة أخبار الآن)

ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التجربة التنموية السنغافورية وووصفها بالرائدة، وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى للاستفادة منها وتعميق التواصل معها.

وردت تصريحات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث كتب "جسد لقاؤنا مع رئيس وزراء سنغافورة دولة لي هسين لونج متانة العلاقات التي تربط بين بلدينا..التجربة التنموية السنغافورية تجربة رائدة،ونسعى في دولة الإمارات إلى الاستفادة منها وتعميق التواصل معها."

وتحدث كذلك عن زيارته لهذه الدولة الصديقة لدولة الامارات ببالغ السرور، وقال "سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء فخامة حليمة يعقوب.. حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقا وتميزا."

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن دولة الإمارت تواصل تعزيز قدراتها وتطوير امكاناتها وبناها التكنولوجية وتوظيف أحدث الحلول الذكية والتطبيقات نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة..مضيفا سموه أن توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية يمثل محورا أساسيا في رؤية دولة الإمارات للمستقبل.

وقال " إننا نحرص على دعم القطاعات الحيوية التي ترتقي بأشكال التطور والتقدم التي تواكب متطلبات الحداثة خاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة بما يضمن تعزيز مكانة الدولة عالميا ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة ".

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