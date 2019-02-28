الجيش الوطني الليبي يحرر بلدة تراغن جنوب غربي البلاد

أخبار الآن| تراغن - ليبيا - (وكالات)

اعلن الجيش الوطني الليبي تحرير بلدة تراغن جنوب غربي البلاد ، في أحدث تطور للعملية العسكرية التي يشنها الجيش في المناطق الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الجيش الليبي سلم جميع المناطق التي طرد منها التنظيمات الإرهابية في الجنوب إلى جهات محلية شرعية.

وأكد المسماري أن العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي لم تنته بعد، لكنه أشار إلى أن الاستقرار بدأ بالعودة إلى مناطق الجنوب الليبي.

وأضاف المتحدث العسكري: "نسعى لفرض هيبة الدولة على مناطق الجنوب الليبي".

يذكر أن بلدة تراغن تقع شرق مدينة مرزق بحوالي 45 كيلو مترا، وغرب منطقة أم الأرانب بحوالي 40 كيلومتر، وجنوبي مدينة سبها بنحو 140 كيلومتر.

وكان الجيش الليبي قد أعلن قبل أسابيع، بدء عملية عسكرية واسعة لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود" جنوبي ليبيا الغني بالنفط.

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