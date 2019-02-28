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الجزائر: اعتقال صحافيين اعتصموا ضد الرقابة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت الشرطة الجزائرية الخميس حوالى عشرة صحفيين كانوا يشاركون في اعتصام في وسط الجزائر، احتجاجًا على الرقابة.

وكان حوالى مئة صحافي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا قرابة الظهر في "ساحة حرية الصحافة" في العاصمة، للتنديد بالضغوط التي تمارس عليهم من رؤسائهم، بحسب قولهم، خلال عملهم في خضم حركة الاحتجاج الجارية في الجزائر.
 

 

اقرا: اعتقال عشرات المتظاهرين في احتجاجات الجزائر

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