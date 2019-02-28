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الأبرز ليوم الخميس 28/2/2019

الأبرز ليوم الخميس 28/2/2019

القمة الثانية بين ترامب وكيم تمنى بالفشل
منيت القمة الثانية التي جمعت الزعيمين الأمريكي دونالد ترامب، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي بالفشل، رغم الأجواء التفاؤلية التي سبقت انعقاد القمة.
ولم يتضح فيما إذا كان الزعيمان يعتزمان عقد لقاء ثالث في المستقبل، وسط غموض حول مصير تعهدات كوريا الشمالية بالتوقف عن تجاربها النووية والصاروخية.

 

واشنطن تحذر من أيّ تحرك عسكري من الهند وباكستان
حذر مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، من مخاطر إقدام الهند وباكستان على مزيد من التحركات العسكرية المرتفعة بشكل غير مقبول.
وقال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تفاقم التوتر بين الهند وباكستان وتدعو الجانبين للتحرك فوراً لنزع فتيل النزاع.

 

مئات الأسر الأجنبية في داعش تسلم نفسها
مئات من مسلحي تنظيم داعش يسلمون أنفسهم مع أسرهم لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، حيث يعاني معظمهم من جروح وإصابات خطرة فضلا عن تعرض الأطفال لأمراض مزمنة. في المقابل تعمل فرق الإسعاف على تقديم الرعاية الصحية الأولية فضلا عن فرز المقاتلين منهم عن المدنيين من قِبلِ قوات سوريا الديمقراطية.

 

#كيم #الهند #ترامب #ثلوج #باكستان

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    الأبرز ليوم الخميس 28/2/2019 أبرز العناوين: القمة الثانية بين ترامب وكيم تمنى بالفشل واشنطن تحذر من أيّ تحرك عسكري من الهند وباكستان أجواء ثلجية تعصف بدول بلاد الشام
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