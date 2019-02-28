أجواء ثلجية تعصف بدول بلاد الشام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتعرض دول بلاد الشام إلى منخفض جوي أدى إلى هطول أمطار غزيرة وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة، متأثرة بكتلة هوائية قطبية.

ففي سوريا وفلسطين، طرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق، فيما شهدت بيروت وعدد من المدن اللبنانية هطولا لحبات البرد والثلوج.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا على المناطق الغربية والجنوبية والجزيرة وثلجيا على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر ويتدنى مستوى الهطل التدريجي حتى 900 متر خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة السرعة خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية ودمشق لتتجاوز سرعتها 85 كيلومترا في الساعة.

وشهدت معظم المحافظات السورية أمطارا متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 120 مليمتر في قلعة الحصن بحمص.

وشهدت بيروت وعدد من المدن اللبنانية هطولا لحبات البرد، وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غائما مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

وحذرت الإدارة من تشكل السيول وحدوث انجرافات في التربة خاصة خلال فترة قبل الظهر وتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وتدني الرؤية خلال النهار إلى ما دون الألف متر.

وفي الأردن، يزداد تاثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبه الخميس، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وتنشط رياح غربية مع هبات قوية، تصل سرعتها ما بين 70-80 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وفي فلسطين، شهدت درجات الحرارة انخفاضا عن معدلاتها بحوالي 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار الغزيرة والمصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية فوق كافة المناطق.

كما تهب رياح قوية خلال ساعات النهار قد تصل بعض هباتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، ويحتمل أن تسقط زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 950 مترا.

وتوقعت هيئات الأرصاد في البلدان المذكورة أن تنكسر الموجة الباردة يوم الجمعة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لكن الفرصة لا تزال مهيئة لسقوط أمطار على أجزاء مختلفة من البلاد.



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