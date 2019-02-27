"مغارة مخدرات" في لبنان تسقط بيد الجيش.. من هو صاحبها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دهمت قوّة من الجيش اللبناني، مزرعة تعودُ لمطلوب يدعى نوح زعيتر (42 عاماً)، الثلاثاء الماضي، وذلك في بلدة ريحا - مراح المير في منطقة البقاع، شرقي لبنان، حيث عثرت على مصنع لتصنيع المخدرات.

وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام لبنانية، فإنّ "القوة العسكرية استطاعت ضبط كمية كبيرة من حشيشة الكيف قُدّرت بنحو 20 شاحنة"، ووصفت المزرعة بـ"مغارة المخدرات".

ويعتبر زعيتر من أبرز المطلوبين للعدالة في لبنان، كما أنه مطلوب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وقد نشط في زراعة القنّب الهندي الذي تستخرج منه حشيشة الكيف التي يتاجر بها. وسنوياً، تصل أرباح زعيتر عندما يكون المحصول جيداً إلى مليون ونصف مليون دولار سنوياً، في حين أنه لديه علاقة وثيقة مع "حزب الله" اللبناني.

(نوح زعيتر - صحيفة النهار اللبنانية)

مصدر الصور: lebarmy.gov.lb

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