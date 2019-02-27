مسدسات ورصاص في حقائب نساء داعش

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قالت مقاتلة في قوات سوريا الديمقراطية إن النساء اللواتي يخرجن من آخر جيب لداعش شرقي سوريا , يحملن معهن رصاصا ومسدسات وسكاكين... وحليب أطفال وملابس.

المقاتلة نوال كوباني أضافت أن قوات سوريا الديمقراطية ولدى تفتيشها تلك النساء تجد أيضاً كومبيوترات وأدوات إلكترونية , فضلاً عن قطع نقدية ذهبية، مؤكدة أن الرجال لا يحملون شيئاً معهم.

في نقطة فرز الخارجين على بعد نحو عشرين كيلومتراً من الباغوز، ينهمك مقاتلون ومقاتلات من قوات سوريا الديمقراطية في تفتيش الخارجين.

وخرج خلال الأيام الأخيرة آلاف الأشخاص من المحاصرين في البقعة الأخيرة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الباغوز بمحاذاة الحدود العراقية، معظمهم من النساء والأطفال، وبينهم العديد من أفراد عائلات الجهاديين.

وتخبئ النساء الأسلحة بين عباءاتهن السوداء أو في حقائبهن وبين أغراض أطفالهن القليلة، وفق كوباني التي تضيف "الرجال لا يحملون شيئاً، هذه الأغراض نجدها مع النساء فقط".

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