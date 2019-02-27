قبائل جحور في اليمن تسقط طائرة مسيرة للحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن رجال قبائل حجور، الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بمنطقة العرام جنوبي مديرية كُشر في محافظة حجة غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، إن الحوثيين يشنون هجوما على مواقع القبائل جنوبي وشرقي كشر، حيث تدور معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق للميليشيات الانقلابية على القرى السكنية.

ويأتي هذا التطور الميداني، بعد أن تمكنت قبائل حجور من قتل العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي ومن بينهم القيادي الحوثي عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ عايض هراش من أبرز مشايخ مديرية خارف بمحافظة عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

من جانب آخر، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر الأربعاء ،على سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضح قائد شرطة محور صعدة في جبهة البقع عبدالعزيز الغرباني لوكالة "سبأ" أن الجيش الوطني سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأكد الغرباني أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.

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