فساد أطنان من الحبوب في الحديدة لاحتجازها من قبل الحوثيين

أخبار الآن | الحديدة - اليمن ( وكالات )

أعلن الفريق الفني من منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، الذي زار مطاحن البحر الأحمر في الحديدة باليمن برفقة رئيس المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، أنه وجد أن كمية كبيرة من الحبوب فاسدة وغير صالحة للاستخدام.

وحسب المصادر، أرجع الفريق فساد كمية كبيرة من هذه الحبوب إلى التأخر في الوصول إليها وتوزيعها في الوقت المناسب، جراء العراقيل التي وضعها الحوثيون، حيث حولوا المناطق القريبة من المطاحن إلى ثكنات، ونشروا الألغام على نطاق واسع.

وأفادت المصادر أن الفريق أخذ عينات لفحصها قبل نقلها وتوزيعها، فضلا عن تفقده الآلات وماكينات التشغيل، وأفادوا إنها بحالة جيدة وصالحة للعمل مرة أخرى.

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