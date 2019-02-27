تغطية لحظة بلحظة.. قتلى بحريق ضخم في محطة قطارات بمصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

شب حريق هائل داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، عقب اصطدام قطار برصيف المحطة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للسيطرة على النيران، التي أدت لسقوط عشرات الضحايا والجرحى جراء الاصطدام والحريق.

وفيما يلي تغطية لحظة بلحظة للحدث:



- النائب العام يقرر فتح تحقيق في كشف ملابسات حادثة حريق محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة

- وزارة النقل والمواصلات تقرر تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق في محطة قطارات رمسيس

- التلفزيون المصري: 20 قتيلا ونحو 50 مصابا في حريق نشب بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة

- وصول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى موقع الحادث، وتعهد في تصريحات للصحفيين بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في أي تقصير أو إهمال.

- هيئة السكك الحديدية المصرية توقف حركة القطارات بمحطة رمسيس الرئيسية بالقاهرة

- مصادر مصرية: اندلاع حريق في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة

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قتلى في حريق هائل داخل محطة قطارات مصر الرئيسية (فيديو)