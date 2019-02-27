تعليقات ساخرة على كلام زوجة مقاتل داعش "المُضَلَلة"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك جزءاً من المقابلات الحصرية التي أجرتها مراسلة أخبار الآن روناك شيخي في منطقة الباغوز مع نساء مقاتلي تنظيم داعش الذين خرجوا من الجيب الصغير الذي لا يزال التنظيم يقاتل فيه بعد انحساره .

الفيديو فور نشره ، حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين ، الذين تعجبوا من قول زوجة المقاتل ،وآخرون سخروا بينما ظهر بعض أتباع داعش ليعلقوا مستائين من سخرية المعلقين ، وواعدين متوهمين بأن التنظيم المنهزم سيعود .

289 الف مشاهدة حظي بها الفيديو ، بينما أعجب به أكثر من 2600 شخص ، وأعيد نشره أكثر من 690 مرة ، كما علق أكثر من 1500 شخص عليه .

Jamila Wardi علقت ساخرة على تلعثم زوجة المقاتل بقولها أن البغدادي أرسل لهم ليهديهم لظلمات وعلقت " عن غير قصد قالت الله بهدينا الى الظلمات وكأنها تحكي عن حالهم اليوم ...مشردين بدون ماوى ازواجهم قتلة لايفرقون بين خلق الله يستبيحون الدماء أي ظلمات أكثر من هذا؟"

أما حسين Hessen Abo Yousef علق على قول زوجة المقاتل بالقول "مين اللي قالك أن ده دين ونكم بتدافعوا عن الدين ..لا توجد كلمه ف كتاب الله تدل عن اللي بتعملوه ف شيء ..رحمنا الله من هذه الفتن"

بينما جلال الدين طباره وصفها بالمغيبة عن الواقع فعلق " تغييب العقل والانفصال عن الواقع . غسل ادمغه بشكل مرعب"

عبدو المعولي علق " هذه نتيجه الحافظ و مافاهم و نتيجه الي يسلم عقله وما راضي يستخدمه النتيجه خرده بشريه أعزنا الله"

أما Dina Mahdi فشككت في أن تكون من الشام نظراً للهجته وعلقت " هاي مو شامية وبعدين غرقانة لشوشتها فكر مشوش الله يهدي"

ابوذر الحلبي علق بأيتين من القرأن الكريم هي الأقرب لوصف حال الزوجة المضللة " قال تعالى قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا و قال تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون"

والتقت روناك شيخي مع النساء اللواتي خرجن من آخر جيب للتنظيم في الباغوز، و التقت زوجة مقاتل في داعش، مؤكدة في حديثها لأخبار الآن، أن البغدادي هو من أعطاهم الأمر بالخروج من المنطقة ليتاح لمقاتليه اعادة احتلال المنطقة. كما لفتت إلى وجود البغدادي مع عناصر التنظيم في الباغوز، رغم أن أحدا لم يراه وفق تعبيرها.

ولعل ما قالته زوجة الداعشي يعكس حالة اليأس الذي وصل إليه التنظيم والتخبط، نتيجة الواقع والذل الذي يعيشه أفراد التنظيم واسرهم. ما ينبئ بأن أيام تنظيم داعش الإرهابي باتت معدودة، وربما هي مسألة ساعات.

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