السعودية والإمارات تعلقان رحلاتهما إلى باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، تعليق كافة رحلات الطيران المتجهة من البلدين إلى باكستان بسبب الأوضاع الراهنة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تم "تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات والمتجهة إلى باكستان حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها باكستان".

وقالت الهيئة في بيان إنها "ستستمر في متابعة الأوضاع في جمهورية باكستان الإسلامية واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات حرصا منها على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية".

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "توتير" : "أنها نظرا لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء".

وكان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكتسان بعد أن قصفت الهند، الثلاثاء، معسكر تدريب تابعا لجماعة "جيش محمد" التي تبنت مسؤولية هجوم انتحاري وقع يوم 14 فبراير قتل فيه أفراد من قوات الأمن الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها مع باكستان.

وأعلنت الهند أنها أسقطت مقاتلة باكستانية، فيما قالت إسلام أباد أنها أسقطت مقاتلتين هنديتين عبرتا المجال الجوي، في تصعيد خطير بين الجارتين النوويتين.

وأثار التصعيد قلقا دوليا، ودعا الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة الجارتين إلى "ضبط النفس".



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