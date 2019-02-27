الأبرز ليوم الأربعاء 27/02/2019

الأبرز ليوم الأربعاء 27/02/2019



بعد كارثة محطة رمسيس.. تاريخ مأساوي لحوادث القطارات في مصر

عادت إلى الواجهة من جديد، حوادث القطارات في مصر، حيث سقط اليوم عشرات القتلى والجرحى، إثر اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسة وسط القاهرة، نجم عنها اصطدام قطار بأحد الأرصفة.

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مصطفى بالي لأخبار الآن: اقتحام الباغوز مرهون بخروج المدنيين

أكد مصطفى بالي الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية لأخبار الآن، أن القوات الكردية تقوم بالتأكد من هوية الخارجين من منطقة الباغوز الواقعة جنوب محافظة دير الزور السورية، والجيب الأخير الذي مازال يحتله تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار الإقتحام لن يتم، إذا لم تخلو المنطقة من المدنيين.

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رهانات على قمة ترامب - كيم في هانوي

نجحت هانوي في أن تكون محور الحدث مع تمكّنها من استضافة قمّة تاريخيّة هي الثانية من نوعها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التقى ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، الأربعاء، في مستهل قمة هي الثانية بينهما بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة، وتصافح الرجلان أمام وسائل الإعلام في فندق فاخر في العاصمة الفيتنامية.



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