ارتفاع عدد قتلى حريق قطار رمسيس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا الحريق داخل محطة قطارات مصر ، في منطقة رمسيس، إلى 20 قتيلاً وحوالي 40 مصاب بحسب التلفزيون المصري.

وبحسب وسائل الاعلام، فقد اصطدم القطار بالرصيف خلال دخوله المحطة، ما تسبب في اندلاع حريق كبير وسقوط ضحايا، وبعد الحادث أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة.

كما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

وأكد مصدر مسؤولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة خاصة بالتكييف وليس هناك أي عمل إرهابي كما يروج البعض.

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