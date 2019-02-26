عشرات الشاحنات تستعد للانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (المرصد السوري)

بدأت عملية تحميل معدات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لنقلها إلى خارج الأراضي السورية، أذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 200 شاحنة بعضها محمل وبعضها الآخر كان فارغاً، إلى مطار كوباني/عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأكدت المصادر أن الشاحنات ستنقل معدات ضمن عملية الانسحاب الأمريكي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ 19 من كانون الأول / ديسمبر من العام الفائت 2018

وأكدت المصادر الموثوقة أن الشاحنات بالتزامن مع إدخالها لدفعة جديدة من المعدات اللوجستية والمواد والأسلحة والذخيرة، بدأت عملية تحميل معدات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لنقلها إلى خارج الأراضي السورية.



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