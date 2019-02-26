ترامب يعلن تحرير رهينة باليمن.. ويشكر الإمارات

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( وكالات )



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّ مواطناً أمريكياً اختطف قبل 18 شهراً في صنعاء تم تحريره وقد عاد إلى أحضان أسرته.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يشرّفني أن أعلن أنّ داني بورتش، المواطن الأميركي الذي كان رهينة طيلة 18 شهراً في اليمن، تمّ استرداده وقد تمكّن من العودة إلى زوجته وأولاده".

وأضاف انه يثمّن الدعم الذي قدّمته الإمارات العربية المتّحدة لإعادة داني إلى دياره".

ولم يعط ترامب أي تفاصيل إضافية عن ظروف إطلاق سراح داني بورتش الذي كان عمره 63 عاماً حين اختطف في العاصمة اليمنية، كما أنّه لم يأت على ذكر هوية خاطفيه.

واكتفى الرئيس الأمريكي بالقول إنّ "استعادة الرهائن الأمريكيين أولوية لإدارته، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أميركياً منذ انتخابي".

وكان بورتش المتزوّج من امرأة يمنية اختطف في صنعاء في أيلول/سبتمبر 2017 على أيدي خمسة مسلّحين اقتادوه إلى جهة مجهولة أثناء عودته إلى منزله.

وكان هذا الأميركي يعمل لصالح شركة صافر النفطيةاليمنية التي تنشط في محافظة مأرب، شرق صنعاء.

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