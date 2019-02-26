باسيل يعلق على تصنيف بريطانيا لحزب الله تحت بند الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، إن قرار بريطانيا تصنيف حزب الله بالإرهابي لن يكون له أثر سلبي على لبنان أو على العلاقات اللبنانية البريطانية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اعتبر أن القرار البريطاني "يخص لندن ولا يخص لبنان".

تلك التصريحات، أتت بعد ساعات من إدراج بريطانيا الحزب بكافة أذرعه تحت بند "منظمة إرهابية".

وكان وزير الخارجية البريطاني أعلن أن حظر حزب الله رسالة واضحة بأن أفعاله المزعزعة للاستقرار في المنطقة غير مقبولة، مشدداً على أنه من الواضح عدم وجود فرق بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد: "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

وأضاف جاويد: "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".

ووصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.

وقال الحريري في تصريح لقناة DMC المصرية على هامش القمة العربية – الأوروبية في شرم الشيخ، اليوم الاثنين: "نحن نرى أن هذا الشيء يخص بريطانيا ولا يخص لبنان".

وأضاف: "ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا، وأيضا نتمنى أن ينظر إلى لبنان كلبنان وشعبه، ولذلك نرى أنه يجب أن نبقي أفضل العلاقات مع الجميع وهذا الشيء الأساس بالنسبة لمستقبل لبنان".

وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد قد أعلن في وقت سابق عن إدراج الجناح السياسي لـ "حزب الله" على قائمة الإرهاب، علما بأن الجناح العسكري لـ "حزب الله" كان على قائمة الإرهاب البريطانية منذ سنوات. وحثت إسرائيل الاتحاد الأوروبي على الحذو حذو بريطانيا فيما يتعلق بـ "حزب الله".

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