السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لمساعدة اليمن في جنيف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت السعودية أنها تتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، وذلك خلال مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف اليوم

من جهته أعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك في المؤتمر أن الحوثيين يقومون بنهب المساعدات ما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.



وأضاف عبد الملك أن هناك ضرورة لتطوير آلية الإغاثة ما يساهم في رفع المعاناة عن اليمنيين.

وذكرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي أن بلادها لم تشهد أي تقدم ملموس بشأن تنفيذ اتفاق السويد من جانب الحوثيين

كما خصصت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي مبلغ 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في اليمن

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد توقع أن ينتهي مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، بـ”نتائج إيجابية.

وقال اليماني في مقابله له مع رويترز: أن بلاده تعي بأن العالم يواجه صعوبات مالية كبيرة وكثير من دول العالم .

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