البشير يصدر أمرا بحظر التجمعات دون إذن السلطات

أخبار الآن | الخرطوم - السودان ( أ ف ب )

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين أمراً يحظر التجمعات من دون إذن من السلطات وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الاسبوع الماضي، بحسب بيان للرئاسة.

وذكرت الرئاسة أن الأمر يشمل حظر "التجمهر والتجمعات أو أي مواكب غير مرخص لها" كما يحظر "إغلاق الطرقات العامة أو إعاقة حركة السير، ويعطي القوات الأمنية حق دخول المباني والتفتيش الشخصي للإفراد".

في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين الاثنين المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فورا، ردا على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات بدون إذن الرئاسة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للتجمع الذي ينظم الاحتجاجات "ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات، في المدن والقرى، وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ" التي أصدرها البشير.

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