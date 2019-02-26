الأبرز ليوم الثلاثاء 26/02/2019



الأبرز ليوم الثلاثاء 26/02/2019



ماذا تعني استقالة ظريف؟

شكلت استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صدمة ً مفاجئة دفعت المراقبين الى طرح سلسلةِ علامات استفهام حول شكل تقديم هذه الإستقالة ومغزاها الحقيقي، ومن هو المستفيد من إزاحة مهندس الإتفاق النووي والركن الرئيس في المرحلة التقدمية في ايران، وأركان التيار التقدمي المعتدل.

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هكذا كسر قتل صحافي جدار الصمت حول "الفاغنر"

في مثل هذا الشهر من العام الماضي، قتل حوالي 200 مسلح وجرح العشرات من مرتزقة "الفاغنر" الروسية، إثر هجومها على موقع عسكري تابع للتحالف الدولي ضد "داعش"، في "دير الزور" شرق سوريا، الهجوم عرف العالم جرائم المرتزقة الروسية المسماة بـ"الفاغنر"، والخطر الذي تشكله ومازال على الدول الضعيفة.

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جنان موسى تنال جائزة "شفاء كردي" العالمية

نالت مراسلة تلفزيون الآن جنان موسى جائزة شفاء كردي العالمية، وذلك إثر تغطيتها للحرب على الإرهاب في الكثير من المناطق العربية وغير العربية.

شبكة رووداو الإعلامية الكردية التي نظمت المراسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية شفاء كردي، قالت إن جنان تستحق هذه الجائزة، بسبب شجاعتها وجرأتها في توثيق الأحداث.

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