إجلاء مدنيين من آخر جيب لداعش في شرق سوريا

أخبار الآن | قرب الباغوز - سوريا (أ ف ب)



خرج مئات الأشخاص بينهم نساءٌ وأطفال ورجال، يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من آخرِ جيبٍ يخضع لاحتلال المتطرفين في شرق سوريا، ضمن شاحنات اليوم الثلاثاء.

وعبرت الشاحنات الضخمة الصحراء قادمة من الباغوز، وتوجّهت إلى نقطة الفرز التابعةِ لقوات سوريا الديمقراطية، حيث كان مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يستعدّون للقيام بعمليات التدقيق في الهويات والتفتيش، لفرز الواصلين بين مدنيين ومشتبهٍ بانتمائهم الى التنظيم المتطرف، الذي لا يزال يتحصن في جيب لا تتجاوز مساحته النصف كيلومتر مربع.

وخرجت الاثنين 46 شاحنة على الأقل من جيب المتطرفين، وكانت ثالث دفعة من نوعها في غضون أسبوع.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، خرج نحو خمسين ألف شخص من الجيب الخاضع لاحتلال التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الجهاديين، بينهم أكثر من خمسة آلاف يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقدّر قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل عربية وكردية أنّ بضعة آلاف من المدنيين هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون داخل الجيب.

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