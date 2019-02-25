قرقاش يهنأ الكويت بعيد استقلالها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

هنأ وزيرُ الشؤون الخارجية لدولة الامارات الدكتور أنور قرقاش، دولة الكويت بمناسبةِ أعياد الاستقلال والتحرير،وقال قرقاش في تغريدةٍ نشرها في حسابه على تويتر، أن الإمارات تتمنى للكويت الأمان والازدهار الدائمين.

ويأتي ذلك تزامناً مع احتفالات دولة الكويت بذكرى تحريرها الـ 28، والتي تتواكب مع احتفالات اليوم الوطنى الكويتى الـ58.

وكانت الكويت قد حازت على استقلالها في 19 يونيو 1961في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وشهدت الذكرى السنوية لذلك التاريخ أول احتفال كويتي بعيد الاستقلال، وظل الكويتيون يقيمون عيد الاستقلال الكويتي في 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964،حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965، نظرًا لحرّ الصيف الشديد في الكويت الذي يحول دون إقامة احتفالات تتناسب مع المناسبة ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ الذي أصبح يسمى بـ"العيد الوطني".



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