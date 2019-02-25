تقدم كبير للجيش اليمني في محافظة صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

قُتل العشراتُ من أفرادِ ميليشيات الحوثي، وجُرح آخرون بقصفٍ من طائراتِ تحالفِ دعم الشرعية في اليمن، استهدف منصةً لإطلاقِ الصواريخ ومعسكرا تدريبيا تابعا للانقلابيين في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

كما نفذت قوات الجيش اليمني عملياتٍ عسكرية واسعة، وتمكنت من إحرازِ تقدمٍ كبير في مديرية كتاف البقع، وتحريرِ العديد من المناطق.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف.

كما أسفرت المعارك عن مقتل 20 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار تاركة مواقعها وأسلحتها وعتادها وجثث قتلاها مرمية على الجبال والوديان، وفق المصدر.

كذلك أفاد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثله، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير وادي آل بوجباره وصولاً إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف.

وأكد الأثله أن بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن مركز مديرية كتاف، مضيفاً: "تحريره الوشيك بات مسألة وقت بعد أن شارفت قوات الجيش عليه وأصبحت تستهدف الميليشيات داخل وفي محيط مركز المديرية".

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