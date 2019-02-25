تأجيل الانسحاب من الحديدة للمرة الثانية

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أعلنت وسائلُ إعلام عن تأجيلِ تنفيذِ المرحلةِ الأولى من انسحابِ ميليشيات الحوثي من موانئ مدينة الحديدة، للمرة الثانية، الذي كان من المفترضِ أن يبدأ اليوم.

يشارُ إلى أن سببَ التأجيل هو وضعُ الحوثيين عراقيلَ جديدة أمام تطبيقِ الاتفاق بشان الانسحاب، ولم يتم تحديد موعد جديد لبدءِ تنفيذ الانسحاب.

وكان من المفترض أن تبدأ، الاثنين، المرحلة الأولى بانسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات، مقابل إعادة القوات الحكومية لنتشارها لمسافة كيلومتر واحد، بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها والتحقق من ذلك، إلا أن ذلك لم يتم.

وكان عضو حكومي في لجنة إعادة الانتشار، قد قال، الاثنين، إن الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، في "اختبار حقيقي" أمام الشعب اليمني والعالم.

وأضاف: "إما أن يثبت أنه وسيط نزيه وينفذ الاتفاق بجدارة ويشرف على تسليم الموانئ لإداراتها وأمنها الحقيقي، أو يشرف على مسرحية هزلية جديدة يثبت من خلالها أنه يدعم الحوثي ضد الشعب اليمني".

وبحسب الاتفاق الذي ترعاه بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق الانسحاب، ومدتها 11 يوما وتنفذ على خطوتين، تقتضي انسحاب ميليشيات الحوثي الإيرانية من ميناءي راس عيسى والصليف، وبعدها ميناء الحديدة، لمسافة 5 كيلومترات.

في المقابل، تنسحب القوات الحكومية من بعض المواقع لمسافة كيلومتر إلى دوار المطاحن، وفتح ممر إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح الموجود بداخلها.

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