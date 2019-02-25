بعد التأجيل .. ترقب لإعادة الانتشار في الحديدة اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تترقبُ الساحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذَ اتفاق إعادةِ الانتشار في الحديدة بعد تأجيلِ أمس الأحد من قبلِ ميليشيات الحوثي.

وبالتزامن مع ذلك، واصل الانقلابيون خرقهُم وانتهاكهُم للهدنةِ الأممية ووقفِ إطلاق النار في الحديدة، كما كثفت الميليشيات استهدافها لمواقع الجيش اليمني شرق مدينة الحديدة، ومديريتي حيس و الدريهمي جنوب الحديدة.

كذلك تواصل قصفها منازل المدنيين والأحياء السكنية في مديريتي التحيتا وحيس التابعتين لمحافظة الحديدة.

وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وتدمير عدد من المنازل وتهجير ونزوح عشرات الأسر.

من جهته، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن الفريق الأممي المخول بمراقبة تنفيذ اتفاق السويد رفض مقترحاً تقدمت به الحكومة بخصوص الممرات الإنسانية للمواد الغذائية يضمن لها التزام الميليشيات الحوثية بالاتفاق.

واعتبر الإرياني في تغريدة له أن رفض الفريق الأممي للمقترح يطرح علامات استفهام، خاصة أن الحكومة لم تطلب سوى إخراج كميات القمح المخزنة في صوامع البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة الواقعة ضمن سيطرة الجيش.

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