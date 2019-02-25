بريطانيا تعتزم حظر حزب الله

أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين نيتها حظر ميليشيا حزب الله اللبناني في بريطانيا وذلك بشرط الحصول على موافقة البرلمان.

وزير الداخلية ساجد جاويد قال إن ميليشيا حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، وليس هناك قدرة على التفريق بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي"، مضيفاً أنه اتخذ قراراً بحظر المجموعة بأكملها".

وقد تصل عقوبة الانتماء إلى حزب الله أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

وحالياً تم حظر 74 منظمة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب إضافة إلى 14 مجموعة مرتبطة بإيرلندا الشمالية.

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