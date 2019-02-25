"اللعبة الأخيرة" بين بريطانيا وإيطاليا في شرم الشيخ

أخبار الآن | شرم الشيخ - مصر (رويترز)

لم تمنع المناقشات الهامة التي شهدتها القمة العربية الأوروبية فى مدينةِ شرم الشيخ، رئيسَ الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من دعوةِ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للعبِ البلياردو.

ونشر رئيسُ الوزراء الإيطالي على صفحتهِ الرسمية ، فيديو لهما وهما يحاولان القيام ببعضِ الحركات الاستعراضية في الوقتِ الذي ظهر فيه يحاول أن يساعدَ تيريزا ماي في تعلمِ اللعبة.

ووَصف البعض الفيديو بـ"اللعبةِ الأخيرة" وذلك قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

ويظهر فى الفيديو أن تيريزا ماي تطلب من رئيس الوزراء الإيطالي أن يعلمها كيفية اللعب، وقالت: فقط أرني كيف تلعب.

وانتشرت فيديو أثناء لعب رئيسا الوزراء فى ايطاليا وبريطانيا ، للبلياردو وسط تعليقات ومشاهدات كبيرة من المتابعين ، وجاءت التعليقات على صفحة جوزيبي كونتي.

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