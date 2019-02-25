القمة العربية - الأوروبية: اتفاق على 5 نقاط

أخبار الآن | القاهرة – مصر (وكالات)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى على أهمية تجديد اللقاءات، مشيراً إلى أن هذا يعزز من قيمة العلاقات بين الشرق والغرب. كما أعلن السيسي أن الدورة الثانية من القمة العربية الأولى ستكون عام 2022 في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.

هذا وأعلن الرئيس المصري في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى، أن جميع الحضور اتفقوا على خمس نقاط هي التفاهم حول أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين و تعزيز الشراكة العربية الأوروبية و تطوير التعاون بين الجانبين في كل المجالات و كذلك سبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة إضافة إلى الاتفاق على عقد القمة العربية الأوروبية الثانية في بروكسل سنة 2022.

اقرأ المزيد:

القمة العربية الأوروبية تختتم أعمالها اليوم