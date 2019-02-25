القمة العربية الأوروبية تختتم أعمالها اليوم

أخبار الآن | مصر - شرم الشيخ

تَختتمُ القمة العربية الأوروبية أعمالها، اليوم الاثنين، في مدينةِ شرم الشيخ المصرية بمشاركةِ عددٍ من القادةِ العرب والأوروبيين.

وكان الرئيسُ المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد في خطابِ افتتاح القمة، الأحد، على ضرورةِ العمل المشترك بين الجانبين لأن التحدياتِ الراهنة صعبة ولا يمكن التغلب عليها بجهودٍ فردية.

بدوره، شدد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية تعزيز العلاقات العربية الأوروبية في كافة المجالات، مشدداً على أهمية حل الأزمة اليمنية على أساس القرارات الدولية والمبادرة الخليجية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد التقى، الأحد، عدداً من القادة الأوروبيين خلال القمة، ومن بينهم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ونظيرها السويدي، كما التقى رئيس الوزراء الهولندي.

وجرى خلال اللقاء مع ماي استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

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