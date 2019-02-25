السيسي يدعو إلى تكاتف دولي لمكافحة الإرهاب

أخبار الآن| شرم الشيخ - مصر - (وكالات)

دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، مضيفا: "نحن في أمس الحاجة للوقوف صفا واحدا ضد وباء الإرهاب".

وقال السيسي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والمنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري تحت شعار "في استقرارنا نستثمر": "أتساءل ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الارهاب"، وصفا الإرهاب بأنه "تحدي مشترك".

وأكد السيسي أنه يجب التوصل لمقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب عبر منع التمويل ورفض الإيديولوجيا.

وأضاف الرئيس المصري: "خطر الإرهاب بات يستشري في العالم كله سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة أو باتخاذ بعض الدول ملاذا آمنا".

وشدد السيسي على أن انعقاد القمة العربية الأوروبية يعكس أن ما يجمع الطرفين يفوق ما يفرقهما، لافتا إلى أن "تفاقم ظاهرة الهجرة وتنامي الإرهاب أبرز التحديات الأمنية"، وأن التعاون الأوروبي العربي ضروري للحد من الهجرة غير الشرعية.

وخلال كلمته، قال السيسي: "ترك النزاعات في سوريا وليبيا واليمن بدون تسوية سياسية يمثل تقصيرا ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة".

اقرأ المزيد:

انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية