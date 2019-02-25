الأسد يلتقى خامنئي وروحاني في طهران

أخبار الآن | طهران - إيران (أ ف ب)

التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران المرشد الأعلى علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني، في زيارة هي الأولى إلى ايران، منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل نحو ثماني سنوات.

وأوردت حسابات رئاسة النظام على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أجرى زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، تخللها محادثات مع كل من خامنئي وروحاني. وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للأسد الى طهران منذ العام 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي طويل الأمد، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

ومنذ بدء الحرب في سوريا، قدّمت إيران دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً للنظام السوري. وبادرت في عام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم النظام في معاركه.

ووقع البلدان في آب/أغسطس 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء جيش النظام السوري والصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا.

وبحسب نشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية الاقتصادية، منحت شركات حكومية سورية الشركات الايرانية حصرية التقديم على مناقصات عدة.



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