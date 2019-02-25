الأبرز ليوم الأثنين 25/02/2019

تتويج مراسلة أخبار الآن جنان موسى بجائزة شفا كردي

مراسلة أخبار الآن جنان موسى تفوز بجائزة شفا كردي العالمية السنوية للصّحافة و تتسلّمها من الرّئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في مراسم جرت بمدينة أربيل بحضور العديد من الشخصيات المهمة من كبار مسؤولي إقليم كوردستان والعراق، وصحفيين محليين وأجانب. هذا و قد حاز فوز جنان موسى بترحيب و تحيّة من وسائل إعلام مختلفة حول العالم.

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خطوط عشوائية يمدها مستثمرو أزمة الكهرباء في غزة

يعاني سكان قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي أغلب الوقت، ما فتح الباب أمام تجارة جديدة من خلال استثمار الأزمة.

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الاكتئاب المبتسم من أخطر الأمراض الشائعة

مصطلح "الاكتئاب المبتسم" أصبح منتشراً بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وتزايدت الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع بشكل كبير للغاية.

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