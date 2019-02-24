وصول ملك البحرين إلى مصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية؛ للمشاركة في فعاليات القمة العربية الأوروبية التي تنطلق غداً الأحد وتستمر لمدة يومين.

وتعد هذه القمة هي الأولى من نوعها بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ويتوقع أن تبحث عدداً من القضايا الإقليمية على رأسها موضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ويترأس ملك البحرين وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الأولى من نوعها التي تنظمها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وتلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

واستقبل الملك حمد بن عيسى، لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وراشد بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى مصر، وكبار المسؤولين المصريين.

وأعرب ملك البحرين لدى وصوله عن تقديره للدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستضافته لهذه القمة التي تبحث سبل ضمان مستقبل أكثر أمناً ورخاء لدول المنطقة.

وأكد أن انعقاد هذه القمة يرتكز على أسس متينة من الشراكات الاستراتيجية والعلاقات القوية بين الدول العربية والأوروبية، ويعكس عزمها وإرادتها الصلبة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

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