هاري وميغان يصلان المغرب في زيارة رسمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب)



وصل الأمير هاري وزوجته ميغان مساء السبت إلى الدار البيضاء في آخر رحلة رسمية لهما إلى الخارج قبل ولادة طفلهما المرتقبة في الربيع.

وقال السفير البريطاني في المغرب توماس رايلي إن زيارة دوق ودوقة ساسكس "تندرج في سياق تعزيز التعاون المغربي البريطاني والنهوض بالتربية والمساواة بين الجنسين من خلال زيارات لمؤسسات مدرسية ولقاءات مع شباب".

وينوي هاري وميغن مناقشة مسائل متعدّدة خلال زيارتهما، من قبيل وضع المرأة في المملكة وتعليم الفتيات وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وفق ما جاء في البرنامج الرسمي لهذه الفعاليات الذي تضمّن أيضا جلسة طهو

وأخرى للتزّين بالحنّاء.

واعتمدت "آلية طبية" خاصة لمواكبة الأنشطة المختلفة للممثلة الأمريكية السابقة في إحدى بلدات الأطلس الجبلية صباح الأحد ثمّ في العاصمة المغربية الرباط، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة.

ومن المزمع أن يغادر هاري وميغن المملكة صباح الثلاثاء بعد لقاء مع أفراد من العائلة الملكية بعد ظهر الاثنين في الرباط.

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